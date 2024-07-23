В Китае лидеры палестинских группировок договорились о единстве

Представители четырнадцати конкурирующих за власть в Палестине палестинских политических групп подписали в Пекине декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства. Об этом заявили в МИД Китая, сообщает Укринформ.

В переговорах, состоявшихся в Пекине с 21 по 23 июля, приняли участие представители двух крупнейших конкурирующих палестинских групп ФАТХ и ХАМАС, а также дипломаты нескольких стран, среди которых Египет, Саудовская Аравия и Турция.

Министр иностранных дел Китая Ван в выступлении на церемонии подписания декларации заявил, что его страна предлагает три шага для установления длительного мира на Ближнем Востоке, среди которых немедленное прекращение огня в секторе Газа, формирование в Газе дееспособного палестинского руководства и содействие приобретению Палестиной полноправного члена ООН и реализации "решения о двух государствах".