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У "Резерв+" додали позначку про вчасне оновлення даних – Міноборони

У "Резерв+" додали позначку про вчасне оновлення даних – Міноборони
Фото: Міноборони України

Для тих, хто вчасно оновив військово-облікові дані у застосунку "Резерв+" з'явилася спеціальна позначка про це. Про нововведення заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє Ліга.net.

Для отримання спеціальної позначки потрібно мати застосунок останньої версії та оновити документ. 

"Резерв+" можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.

У застосунку документ оновлюється так: треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на "Оновити документ" (третій пункт у меню).

Де видно таку позначку?

Після цього на головній сторінці застосунку під написом "військово-обліковий документ" з'явиться галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

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Скриншот: "Ліга"

Такий же напис з'явиться і в повній інформації про документ. Щоб побачити, треба натиснути на три крапки → повна інформація → проскролити до низу. Також повні дані буде видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз натиснути по документу.

Навіщо це нововведення?

"Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку", – пояснила заступниця міністра оборони.

Наприклад, пояснила вона, може бути ситуація, коли громадянин оновив дані у центрі надання адміністративних послуг, а вже після 16 липня завантажив Резерв+ та міг знову оновити або уточнити дані.

У таких кейсах важливо розуміти, що така людина вже виконала вимогу законодавства, підсумувала Черногоренко.

  • Якщо людина не оновила дані вчасно, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 грн. Громадянина також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно. 
  • Нардеп з комітету з нацбезпеки Веніславський повідомив, що штраф застосовується не автоматично, а у порядку, визначеному Кодексом про адмінпорушення. Юрист В’ячеслав Мироненко стверджує, що на практиці є підстави вважати, що одразу "за свою бездіяльність" можна буде отримати й штраф.  

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