В "Резерв+" добавили отметку о своевременном обновлении данных – Минобороны

Для тех, кто вовремя обновил военно-учетные данные в приложении "Резерв+", появилась специальная отметка об этом. О нововведениях заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Лига.net.

Для получения специальной метки необходимо иметь приложение последней версии и обновить документ.

Резерв+ можно обновить в Play Market на Android и App Store на IOS.

В приложении документ обновляется так: нужно нажать на три точки рядом с именем военнообязанного и кликнуть на "Обновить документ" (третий пункт в меню).

Где видна такая отметка?

После этого на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".

Скриншот: "Лига"

Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы увидеть, нужно нажать три точки → полная информация → проскролить вниз. Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз нажать по документ.



Зачем это нововведение?

"Эта отметка выполняет несколько функций. И гражданин может быть более спокойным, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК и полиция могут сразу видеть эту отметку" , – пояснила заместитель министра обороны.

К примеру, объяснила она, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные.

В таких кейсах важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства, подытожила Черногоренко.