В "Резерв+" добавили отметку о своевременном обновлении данных – Минобороны
Для тех, кто вовремя обновил военно-учетные данные в приложении "Резерв+", появилась специальная отметка об этом. О нововведениях заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Лига.net.
Для получения специальной метки необходимо иметь приложение последней версии и обновить документ.
Резерв+ можно обновить в Play Market на Android и App Store на IOS.
В приложении документ обновляется так: нужно нажать на три точки рядом с именем военнообязанного и кликнуть на "Обновить документ" (третий пункт в меню).
Где видна такая отметка?
После этого на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" появится галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".
Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы увидеть, нужно нажать три точки → полная информация → проскролить вниз. Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз нажать по документ.
Зачем это нововведение?
"Эта отметка выполняет несколько функций. И гражданин может быть более спокойным, что он точно вовремя обновил данные, и ТЦК и полиция могут сразу видеть эту отметку", – пояснила заместитель министра обороны.
К примеру, объяснила она, может быть ситуация, когда гражданин обновил данные в центре предоставления административных услуг, а уже после 16 июля загрузил Резерв+ и мог снова обновить или уточнить данные.
В таких кейсах важно понимать, что такой человек уже выполнил требование законодательства, подытожила Черногоренко.
- Если человек не обновил данные вовремя, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн. Гражданина также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.
- Нардеп из комитета по нацбезопасности Вениславский сообщил, что штраф применяется не автоматически, а в порядке, определенном Кодексом об админнарушениях. Юрист Вячеслав Мироненко утверждает, что на практике есть основания полагать, что сразу "за свое бездействие" можно будет получить и штраф.