Україна за шість місяців вклала у безпеку та оборону 888 млрд грн – Мінфін

У січні - червні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони було спрямовано 888,4 млрд грн, зокрема у червні - 155,6 млрд грн. Про це заявили у міністерстві фінансів України, повідомляє Укрінформ.

"За січень - червень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на цей сектор становили 888,4 млрд гривень (57,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету)" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 155,6 млрд грн використано з держбюджету на потреби безпеки та оборони у червні.

Наголошується, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення тощо.