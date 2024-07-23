Украина за шесть месяцев вложила в безопасность и оборону 888 млрд грн – Минфин

В январе – июне 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны было направлено 888,4 млрд грн, в том числе в июне – 155,6 млрд грн. Об этом заявили в министерстве финансов Украины, сообщает Укринформ.

"За январь – июнь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на этот сектор составили 888,4 млрд гривен (57,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета)" , – говорится в сообщении.

В частности, 155,6 млрд грн использовано из госбюджета на нужды безопасности и обороны в июне.

Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских; приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания; медицинское обеспечение и т.д.