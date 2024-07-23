Онкоцентр у Нідерландах прийме чотирьох дітей з "Охматдиту"
Центр дитячої онкології принцеси Максими у нідерландському Утрехті прийме чотирьох дітей, які раніше проходили лікування в київському "Охматдиті", повідомляє Європейська правда.
Четверо хворих на рак дітей найближчими днями будуть переведені до Центру, який спеціалізується на дитячій онкології.
"Ми є найбільшим дитячим онкологічним центром в Європі. Якщо ми не допоможемо, то хто? Ми з радістю це робимо, а коли бачиш цих дітей, то просто не маєш вибору", – сказав член ради директорів Центру Роб Пітерс.
Він також пояснює, що безперервність у лікуванні дитячого раку неймовірно важлива.
З початку війни в Україні Центр Принцеси Максими вже прийняв близько 120 дітей з України. Майже щотижня лікарня приймає нову дитину.
Багато дітей повернулися в Україну після успішного лікування. Шестеро пацієнтів померли в Нідерландах.
Минулого тижня Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше перебували на лікуванні у обстріляній росіянами дитячій лікарні "Охматдит".