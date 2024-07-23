Онкоцентр в Нидерландах примет четырех детей из "Охматдета"

Центр детской онкологии принцессы Максимы в нидерландском Утрехте примет четырех детей, которые ранее проходили лечение в киевском "Охматдете", сообщает Европейская правда.

Четверо больных раком детей в ближайшие дни будут переведены в Центр, который специализируется на детской онкологии.

"Мы являемся крупнейшим детским онкологическим центром в Европе. Если мы не поможем, то кто? Мы с радостью это делаем, а когда видишь этих детей, то просто не имеешь выбора" , – сказал член совета директоров Центра Роб Питерс.

Он также объясняет, что непрерывность в лечении детского рака невероятно важна.

С начала войны в Украине Центр Принцессы Максимы уже принял около 120 детей из Украины. Почти каждую неделю больница принимает нового ребенка.

Многие дети вернулись в Украину после успешного лечения. Шестеро пациентов умерли в Нидерландах.

На прошлой неделе Германия приняла тяжелобольных детей, которые ранее находились на лечении в обстрелянной россиянами детской больнице "Охматдет".