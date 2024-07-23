"Укренерго" скасувало обмеження для низки областей до 16:00
У вівторок, 23 липня, з 15:00 до 16:00 у низці областей на заході та півдні України не буде лімітів споживання через роботу сонячних електростанцій.
Про це повідомили в "Укренерго".
3 15:00 до 16:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
3 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде застосовуватись одна черга відключень.
У компанії зазначили, що обмеження скасували через активну робота сонячних електростанцій та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.