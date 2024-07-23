"Укрэнерго" отменило ограничения для ряда областей до 16:00

Во вторник, 23 июля, с 15:00 до 16:00 в ряде областей на западе и юге Украины не будет лимитов потребления из-за работы солнечных электростанций.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

3 15:00 до 16:00 отключения отменены во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой (частично), Тернопольской, Хмельницкой (частично), Черновицкой, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

3 16:00 до 17:00 в указанных регионах будет применяться одна очередь отключений.

В компании отметили, что ограничения отменили из-за активной работы солнечных электростанций и приема излишков электроэнергии из энергосистемы Польши.