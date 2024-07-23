Німецький генерал спрогнозував, коли Путін зможе атакувати країни НАТО

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр вважає, що РФ може напасти на Північноатлантичний альянс за 5-8 років﻿. Про це німецький генерал сказав в інтерв'ю Sächsische Zeitung із посиланням на n-tv, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, наразі видно, що "російська армія орієнтується на Захід".

"Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою і особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО" , – сказав Броєр.

Він додав, що ця оцінка базується на його власному аналізі, інформації від розвідувальних служб і збройних сил союзників, а також на заявах кремлівського правителя Володимира Путіна.

"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості" , – зазначив Броєр.

Нагадаємо, низка європейських країн НАТО раніше попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Зокрема, голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.