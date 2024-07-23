Немецкий генерал спрогнозировал, когда Путин сможет атаковать страны НАТО

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер считает, что РФ может напасть на Североатлантический альянс через 5-8 лет.﻿ Об этом немецкий генерал сказал в интервью Sächsische Zeitung со ссылкой на n-tv, сообщает Деловая столица.

По его словам, сейчас видно, что "российская армия ориентируется на Запад".

"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО" , – сказал Бройер.

Он добавил, что эта оценка базируется на его собственном анализе, информации от разведывательных служб и вооруженных сил союзников, а также на заявлениях кремлевского правителя Владимира Путина.

"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества" , – отметил Бройер.

Напомним, ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

В частности, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.