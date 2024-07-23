Кулеба розпочав офіційний візит до Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав візит до КНР.﻿ Про це голова українського МЗС повідомив в Інстраграмі.

«Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України» , - сказав він.

Глава МЗС зазначив, що попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

«Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями» , - підкреслив міністр.

Сторони обговорять і двосторонні відносини, поінформував Кулеба та висловив переконання, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з Українською державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою.