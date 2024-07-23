Кулеба начал официальный визит в Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал визит в КНР. Об этом глава украинского МИД сообщил в Инстраграмме.

«Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины Президента Владимира Зеленского и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины» , - сказал он.

Глава МИД отметил, что впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван І на пути к справедливому миру.

«Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями» , – подчеркнул министр.

Стороны обсудят и двусторонние отношения, проинформировал Кулеба и убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю следует взглянуть на отношения с Украинским государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой.