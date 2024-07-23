Угорщина висунула Україні ультиматум для розблокування грошей ЄС на зброю
Угорщина продовжуватиме блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру доки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину. З посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в інтерв'ю ATV Hіrado, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Сійярто наголосив, що в угоді про асоціацію між ЄС та Україною чітко зазначено, що Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС.
На його думку, Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні, однак Угорщина все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС.
"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти "Лукойлу" через Україну", - зазначив Сійярто.