Венгрия выдвинула Украине ультиматум для разблокирования денег ЕС на оружие

Венгрия будет продолжать блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира пока Украина не возобновит поставки российской нефти в Венгрию. Со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в интервью ATV Hirado, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Сийярто подчеркнул, что в соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной четко отмечено, что Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС.

По его мнению, Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе, однако Венгрия все равно не ограничится только жалобой в ЕС.