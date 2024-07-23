Шмигаль запевнив, що Україна пройде опалювальний сезон, використовуючи власний газ

Україна планує пройти наступний опалювальний сезон, використовуючи газ власного видобутку. Про це сьогодні на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще один напрямок нашої енергостійкості - це збільшення видобутку власного газу. Як і минулого опалювального сезону, розраховуємо пройти зиму на газ власного українського видобутку" , - заявив прем'єр.

Він також нагадав, що в газосховища зараз завантажено понад 10 млрд куб. м газу, а до листопада планується збільшити цей обсяг до понад 13 млрд куб. м.