Шмыгаль заверил, что Украина пройдет отопительный сезон, используя собственный газ

Украина планирует пройти следующий отопительный сезон, используя газ собственной добычи. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще одно направление нашей энергоустойчивости - это увеличение добычи собственного газа. Как и в прошлом отопительном сезоне, рассчитываем пройти зиму на газу собственной украинской добычи" , - заявил премьер.

Он также напомнил, что в газохранилища сейчас закачано более 10 млрд куб. м газа, а до ноября планируется увеличить этот объем до более 13 млрд куб. м.