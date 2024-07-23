ВРП зупинила звільнення судді ОАСК Литвинової, у якої виявилося громадянство РФ

Вища рада правосуддя 23 липня зупинила розгляд питання про звільнення у відставку судді ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріни Літвінової, у якої «Схеми» раніше виявили громадянство РФ, повідомляє Радіо Свобода.

Підставою для такого рішення стала дисциплінарна скарга Служби безпеки України, у якій йдеться про набуття Літвіновою громадянства Російської Федерації із зазначенням серії та номера паспорта, виданого в Єкатеринбурзі.

«22 липня отримано скаргу від Служби безпеки України з приводу фактів щодо наявності громадянства Росії» , – повідомила під час засідання доповідач у цій справі членкиня Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко.

У зв’язку з цим вона запропонувала зупинити розгляд заяви Літвінової про звільнення у відставку відповідно до статті 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (звільнення судді з посади за загальними обставинами).

«За» таке рішення проголосували усі 14 членів ВРП, які були присутні на засіданні.Бондаренко також повідомила, що Вища рада правосуддя отримала пояснення Літвінової, яка заперечує факт наявності громадянства РФ.

«У зв’язку з цим Літвінова зверталася до ВРП щодо втручання в роботу судді, де отримала відмову, а також подавала заяву в прокуратуру» , – додала Бондаренко.

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