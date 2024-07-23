ВСП остановил увольнение судьи ОАСК Литвиновой, у которой оказалось гражданство РФ

Высший совет правосудия 23 июля остановил рассмотрение вопроса об увольнении в отставку судьи ликвидированного Окружного административного суда Киева Арины Литвиновой, у которой «Схемы» ранее обнаружили гражданство РФ, сообщает Радио Свобода.

Основанием для такого решения стала дисциплинарная жалоба Службы безопасности Украины, в которой говорится о приобретении Литвиновой гражданства Российской Федерации с указанием серии и номера паспорта, выданного в Екатеринбурге.

«22 июля получена жалоба от Службы безопасности Украины по поводу фактов наличия гражданства России» , – сообщила во время заседания докладчик по этому делу член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко.

В связи с этим она предложила остановить рассмотрение заявления Литвиновой об увольнении в отставку в соответствии со статьей 55 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» (освобождение судьи от должности по общим обстоятельствам).

«За» такое решение проголосовали все 14 членов ВРП, присутствовавших на заседании. Бондаренко также сообщила, что Высший совет правосудия получил объяснение Литвиновой, отрицающей факт наличия гражданства РФ.

«В связи с этим Литвинова обращалась в ВРП по поводу вмешательства в работу судьи, где получила отказ, а также подавала заявление в прокуратуру» , – добавила Бондаренко.

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