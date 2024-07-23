Турецький омбудсмен заявив, що РФ ігнорує запити Туреччини про відвідини українських полонених

Росія ігнорує запити офісу головного омбудсмена Туреччини щодо відвідання українських військовополонених, які там перебувають. Попри це Туреччина шукатиме інші шляхи для здійснення цього наміру.﻿ Про це сказав омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч в Анкарі під час зустрічі з рідними українських полонених, повідомляє Укрінформ.

«За результатами (візиту в Україну - ред.) ми провели онлайн-зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою і написали листа, але відповіді так і не отримали. У зв’язку з цим я написав листа в посольство Росії в Анкарі 5 липня 2024 року. У листі я згадав про свій візит в Україну, відвідини російських військовополонених в Україні, висловив бажання відвідати українських військовополонених у Росії. Станом на зараз я чекаю на відповідь» , - сказав Малкоч.

За його словами, у разі відсутності відповіді, Туреччина також має намір звернутися з цього приводу до Генсека ООН.

Головний омбудсмен Туреччини нагадав про візит в Україну наприкінці березня цього року, зустріч з родинами українських військовополонених, відвідини місця утримання російських військовополонених в Україні, ініціативу щодо ознайомлення з умовами утримання українців у російському полоні.

«Ми намагаємося налагодити всі можливі контакти з цього питання. Це нелегко, оскільки маємо справу з Росією... Але ми продовжуватимемо наші зусилля, зробимо все можливе, що в наших силах… Як омбудсмени ми не чекаємо політичних чи інших рішень, ми проводимо свою роботу постійно та планомірно» , - наголосив головний омбудсмен Туреччини.

За його словами, попри зусилля діалог з Росією дається важко, бо вона ігнорує норми міжнародного права.

Рідні військовополонених наголосили на недотриманні Росією Женевських конвенцій та відсутності належного медичного забезпечення, незадовільних умовах утримання їхніх рідних у російському полоні, безправних та жорстоких діях стосовно до них.

«З боку України було запропоновано створити медичну комісію у складі лікарів з нейтральних країн, які оглядали б і українських, і російських військовополонених. Але вже майже рік за цим запитом відповіді немає. Це гуманітарний крок, який мав би переваги для обох сторін. Ми просимо вас посприяти і при можливості порушити це питання» , - сказала на зустрічі Лариса Слаєва, дружина військовополоненого Олександра Царьова, азовця, дворазового чемпіона України, чемпіона Європи, тренера та судді міжнародного класу з боксу.

Жінка наголосила на тому, що про військовослужбовців Маріупольського гарнізону, особливо захисників Азовсталі, азовців, інформації майже немає, зв'язку з ними немає взагалі.

У ході зустрічі родичі українських військовополонених передали головному омбудсмену Туреччини оновлений список захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні.