Турецкий омбудсмен заявил, что РФ игнорирует запросы Турции о посещении украинских пленных

Россия игнорирует запросы офиса главного омбудсмена Турции относительно посещения находящихся там украинских военнопленных. Несмотря на это, Турция будет искать другие пути для осуществления этого намерения. Об этом сказал омбудсмен Турции Шереф Малкоч в Анкаре во время встречи с родными украинских пленных, сообщает Укринформ.

«По результатам (визита в Украину – ред.) мы провели онлайн-встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и написали письмо, но ответа так и не получили. В связи с этим я написал письмо в посольство России в Анкаре 5 июля 2024 года. В письме я вспомнил свой визит в Украину, посещение российских военнопленных в Украине, выразил желание посетить украинских военнопленных в России. По состоянию на данный момент я жду ответа» , - сказал Малкоч.

По его словам, в случае отсутствия ответа Турция также намерена обратиться по этому поводу к Генсеку ООН.

Главный омбудсмен Турции напомнил о визите в Украину в конце марта этого года, встрече с семьями украинских военнопленных, посещение места содержания российских военнопленных в Украине, инициативу по ознакомлению с условиями содержания украинцев в плену.

«Мы пытаемся наладить все возможные контакты по этому вопросу. Это нелегко, поскольку имеем дело с Россией... Но мы будем продолжать наши усилия, сделаем все возможное, что в наших силах… Как омбудсмены мы не ждем политических или других решений, мы проводим свою работу постоянно и планомерно» , - подчеркнул главный омбудсмен Турции. .

По его словам, несмотря на усилия, диалог с Россией дается тяжело, поскольку она игнорирует нормы международного права.

Родные военнопленных отметили несоблюдение Россией Женевских конвенций и отсутствие надлежащего медицинского обеспечения, неудовлетворительные условия содержания их родных в плену, бесправные и жестокие действия по отношению к ним.

«Со стороны Украины было предложено создать медицинскую комиссию в составе врачей из нейтральных стран, которые осматривали бы и украинских, и российских военнопленных. Но уже почти год по этому запросу нет ответа. Это гуманитарный шаг, который имел преимущества для обеих сторон. Мы просим вас помочь и при возможности поднять этот вопрос» , - сказала на встрече Лариса Слаева, жена военнопленного Александра Царева, азовца, двукратного чемпиона Украины, чемпиона Европы, тренера и судьи международного класса по боксу.

Женщина отметила, что о военнослужащих Мариупольского гарнизона, особенно защитниках Азовстали, азовцев, информации почти нет, связи с ними нет вообще.

В ходе встречи родственники украинских военнопленных передали находящемуся в плену главному омбудсмену Турции обновленный список защитников Мариуполя.