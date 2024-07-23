Нетаньяху зустрінеться з Трампом під час візиту до США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху завтра, 24 липня, проведе зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.﻿ Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social. З посиланням на Times of Israel, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За словами Трампа, зустріч з Нетаньяху пройде в резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).

"Під час мого першого (президентського - ред.) терміну у нас був мир і стабільність у регіоні, ми навіть підписали Авраамські угоди (договори про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами - ред.). І у нас знову буде мир" , - додав він.

Точний час зустрічі експрезидент США не розкрив, але, як пише Times of Israel, вона, ймовірно, пройде після виступу ізраїльського прем'єра в Конгресі США, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським).

Нагадаємо, вчора, 22 липня, стало відомо, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху полетів до США, щоб провести зустріч із президентом Джо Байденом та виступити перед Конгресом.

Також очікується, що Нетаньяху проведе переговори з віце-президентом США Камалою Гарріс, яка, ймовірно, стане кандидатом у президенти США від демократів.

Як написало CNN, Гарріс відмовилася від головування на зверненні Нетаньяху до Конгресу. Причина такого рішення невідома.