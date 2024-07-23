Нетаньяху во время визита в США проведет встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завтра, 24 июля, проведет встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.﻿ Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Со ссылкой на Times of Israel, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам Трампа, встреча с Нетаньяху пройдет в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

"Во время моего первого (президентского - ред.) срока у нас был мир и стабильность в регионе, мы даже подписали Авраамские соглашения (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами - ред.). И у нас снова будет мир" , - добавил он.

Точное время встречи экс-президент США не раскрыл, но, как пишет Times of Israel, она, вероятно, пройдет после выступления израильского премьера в Конгрессе США, которое начнется в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Напомним, вчера, 22 июля, стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху полетел в США, чтобы провести встречу с президентом Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

Также ожидается, что Нетаньяху проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, которая, вероятно, станет кандидатом в президенты США от демократов.

Как написало CNN, Харрис отказалась от председательства на обращении Нетаньяху к Конгрессу. Причина такого решения неизвестна.