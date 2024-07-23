Байден вперше з'явився на публіці після рішення знятись з виборів

Президент США Джо Байден вперше після рішення відмовитися від участі у президентських виборах з'явився на публіці. Про це пише New York Post, повідомляє Новое время.

У вівторок, 23 липня, Байден прибув на базу ВПС у Дуврі перед запланованим поверненням до Білого дому.

81-річний президент США віддав честь і посміхнувся, вийшовши з кортежу. Потім він підійшов до літака і, тримаючись за його поручні, повільно піднімався сходами, тримаючи в лівій руці синю маску для захисту від коронавірусу.

Президент ненадовго зупинився на верхній сходинці і помахав рукою, перш ніж сісти в літак.