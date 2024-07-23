Байден впервые появился на публике после решения сняться с выборов
Президент США Джо Байден впервые после решения отказаться от участия в президентских выборах появился на публике. Об этом пишет New York Post, сообщает Новое время.
Во вторник, 23 июля, Байден прибыв на базу ВВС в Дувре перед запланированным возвращением в Белый дом.
81-летний президент США отдал честь и улыбнулся, выйдя из кортежа. Затем он подошел к самолету и, держась за его перила, медленно поднимался по ступенькам, держа в левой руке синюю маску для защиты от коронавируса.
Президент ненадолго остановился на верхней ступеньке и помахал рукой, прежде чем сесть в самолет.