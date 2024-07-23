Нетаньяху зробив заяву щодо угоди з ХАМАС про перемир'я
Угода з ХАМАС про тимчасове припинення вогню і звільнення заручників "дозріває", заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в Вашингтоні. Про це пише Bloomberg, повідомляє Корреспондент.
За його словами, перспективи повернення всіх заручників покращуються.
"Ми бачимо певні зміни, і я думаю, що ці зміни будуть посилюватися... Дух ворога починає ламатися", - додав Нетаньяху.
Угода про припинення вогню реалізуватиметься у кілька етапів.
"Однак я вірю, що ми зможемо просувати угоду і залишити в наших руках важелі впливу, щоб домогтися звільнення інших заручників", - сказав прем’єр Ізраїлю.
Зустріч Нетаньягу з президентом США Джо Байденом запланована на четвер, 25 липня.