Нетаньяху зробив заяву щодо угоди з ХАМАС про перемир'я

Угода з ХАМАС про тимчасове припинення вогню і звільнення заручників "дозріває", заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в Вашингтоні. Про це пише Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

За його словами, перспективи повернення всіх заручників покращуються.

"Ми бачимо певні зміни, і я думаю, що ці зміни будуть посилюватися... Дух ворога починає ламатися" , - додав Нетаньяху.

Угода про припинення вогню реалізуватиметься у кілька етапів.

"Однак я вірю, що ﻿ ми зможемо просувати угоду і залишити в наших руках важелі впливу, щоб домогтися звільнення інших заручників" , - сказав прем’єр Ізраїлю.

Зустріч Нетаньягу з президентом США Джо Байденом запланована на четвер, 25 липня.