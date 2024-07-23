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Нетаньяху зробив заяву щодо угоди з ХАМАС про перемир'я

Нетаньяху зробив заяву щодо угоди з ХАМАС про перемир'я
Фото: flickr.com/US Department of State

Угода з ХАМАС про тимчасове припинення вогню і звільнення заручників "дозріває",  заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в Вашингтоні. Про це пише Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

За його словами, перспективи повернення всіх заручників покращуються.

"Ми бачимо певні зміни, і я думаю, що ці зміни будуть посилюватися... Дух ворога починає ламатися", - додав Нетаньяху. 

Угода про припинення вогню реалізуватиметься у кілька етапів. 

"Однак я вірю, що﻿ ми зможемо просувати угоду і залишити в наших руках важелі впливу, щоб домогтися звільнення інших заручників", - сказав прем’єр Ізраїлю. 

Зустріч Нетаньягу з президентом США Джо Байденом запланована на четвер, 25 липня.

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