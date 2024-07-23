Нетаньяху сделал заявление по соглашению с ХАМАС о перемирии

Соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня и освобождении заложников "созревает", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Корреспондент.

По его словам, перспективы возвращения всех заложников улучшаются.

"Мы видим определенные изменения, и я думаю, что эти изменения будут усиливаться... Дух врага начинает ломаться" , - добавил Нетаньяху.

Соглашение о прекращении огня будет реализоваться в несколько этапов.

"Однако я верю, что мы сможем продвигать соглашение и оставить в наших руках рычаги влияния, чтобы добиться освобождения других заложников" , - сказал премьер Израиля.

Встреча Нетаньяху с президентом США Джо Байденом запланирована на четверг, 25 июля.