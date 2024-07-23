Нетаньяху сделал заявление по соглашению с ХАМАС о перемирии
Соглашение с ХАМАСом о временном прекращении огня и освобождении заложников "созревает", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Корреспондент.
По его словам, перспективы возвращения всех заложников улучшаются.
"Мы видим определенные изменения, и я думаю, что эти изменения будут усиливаться... Дух врага начинает ломаться", - добавил Нетаньяху.
Соглашение о прекращении огня будет реализоваться в несколько этапов.
"Однако я верю, что мы сможем продвигать соглашение и оставить в наших руках рычаги влияния, чтобы добиться освобождения других заложников", - сказал премьер Израиля.
Встреча Нетаньяху с президентом США Джо Байденом запланирована на четверг, 25 июля.