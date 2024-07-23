У Міноборони розповіли, від чого залежить поява закону про демобілізацію

У Міноборони заявили, що розробляють закон про демобілізацію, але його поява залежить від багатьох факторів, серед яких ситуація на фронті. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Новое время.

«Я не можу назвати термінів появи законопроєкту. Це залежить від низки факторів, не лише від роботи над законопроєктом. Це залежить і від ситуації на фронті, і від темпів мобілізації, і від взаємодії тих структур, які впливають на це» , — заявив Лазуткін.

Він також додав, що норму про демобілізацію прибрали після звернення Головнокомандувача ЗСУ, тому для ухвалення нового закону має бути узгоджена позиція Генштабу й Міноборони.

26 червня член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що Верховна Рада не отримувала від Кабінету міністрів законодавчих ініціатив щодо демобілізації.

21 червня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко говорив, що провести зараз демобілізацію українських військових неможливо, оскільки без досвідчених бійців фронт «просяде».