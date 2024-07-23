В Минобороны рассказали, от чего зависит появление закона о демобилизации

В Минобороны заявили, что разрабатывают закон о демобилизации, но его появление зависит от многих факторов, среди которых ситуация на фронте. Об этом в эфире Радио Свобода сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Новое время.

«Я не могу назвать сроков появления законопроекта. Это зависит от ряда факторов, не только от работы над законопроектом. Это зависит и от ситуации на фронте, и от темпов мобилизации, и от взаимодействия тех структур, которые влияют на это» , — заявил Лазуткин.

Он также добавил, что норму о демобилизации убрали после обращения Главнокомандующего ВСУ, поэтому для принятия нового закона должна быть согласована позиция Генштаба и Минобороны.

26 июня член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что Верховная Рада не получала от Кабинета министров законодательных инициатив по демобилизации.

21 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко говорил, что провести сейчас демобилизацию украинских военных невозможно, поскольку без опытных бойцов фронт «просядет».