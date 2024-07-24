Російські війська вранці вдарили по Харкову та передмісті: що відомо

Російське військо вранці 24 липня завдало ударів по Харкову та Харківському району, повідомляє Ділова столиця.

Вибухи в Харкові чули близько 5:15 та 5:35.

Голова обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Малоданилівській громаді Харківського району, дістав поранень цивільний, до лікарні його не доправляли.

За словами голови громади Олександра Гололобова, росіяни обстріляли село Лісне.

У Харкові — кілька влучань в різних місцях, спалахнула пожежа.

Як уточнив міський голова Ігор Терехов, перший удар по Харкову припав на промислову зону. Чи є постраждалі та руйнування — уточнюють.

"Щодо другого прильоту — удар прийшовся в район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби" , — розповів він.

За попередніми даними, Харків обстрілювали ракетами С-300, додав Терехов.

Як повiдомлялось, армія РФ вранці 23 липня обстріляла з артилерії Очаків Миколаївської області, поранені четверо людей.