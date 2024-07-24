Российские войска утром ударили по Харькову и пригороду: что известно
Российское войско утром 24 июля нанесло удары по Харькову и Харьковскому району, сообщает Деловая столица.
Взрывы в Харькове слышали около 5.15 и 5.35.
Глава обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Малоданиловской громаде Харьковского района. Получил ранения гражданский, в больницу его не отправляли.
По словам головы громады Александра Гололобова, россияне обстреляли поселок Лесное.
В Харькове несколько попаданий в разных местах, вспыхнул пожар.
Как уточнил городской голова Игорь Терехов, первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону. Есть ли пострадавшие и разрушения — уточняют.
"О втором прилете — удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", — рассказал он.
По предварительным данным, Харьков обстреливали ракетами С-300, добавил Терехов.
Как сообщалось, армия РФ утром 23 июля обстреляла из артиллерии Очаков Николаевской области, ранены четыре человека.