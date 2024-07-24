Российские войска утром ударили по Харькову и пригороду: что известно

Российское войско утром 24 июля нанесло удары по Харькову и Харьковскому району, сообщает Деловая столица.

Взрывы в Харькове слышали около 5.15 и 5.35.

Глава обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Малоданиловской громаде Харьковского района. Получил ранения гражданский, в больницу его не отправляли.

По словам головы громады Александра Гололобова, россияне обстреляли поселок Лесное.

В Харькове несколько попаданий в разных местах, вспыхнул пожар.

Как уточнил городской голова Игорь Терехов, первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону. Есть ли пострадавшие и разрушения — уточняют.

"О втором прилете — удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов. Есть информация об одном погибшем. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы" , — рассказал он.

По предварительным данным, Харьков обстреливали ракетами С-300, добавил Терехов.

Как сообщалось, армия РФ утром 23 июля обстреляла из артиллерии Очаков Николаевской области, ранены четыре человека.