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Курс валют НБУ на 24 липня

Курс валют НБУ на 24 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 23 липня, знизився на 11 коп. до 41.2316 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 44.7693 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 20 коп. до 53.2300 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 29 коп. до 46.2549 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.4694 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.231 600 --0.1053
EUR Євро 44.769 300 --0.2259
GBP Фунт стерлінгів 53,230 000 --0.1979
CHF Швейцарський франк 46.254 900 --0.2852
PLN Польський злотий 10.469 400 --0.0492

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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