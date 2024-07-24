Курс валют НБУ на 24 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 липня 2024 року
Курс долара, порівняно з 23 липня, знизився на 11 коп. до 41.2316 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 44.7693 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 20 коп. до 53.2300 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 29 коп. до 46.2549 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.4694 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.231 600
|EUR
|Євро
|44.769 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53,230 000
|CHF
|Швейцарський франк
|46.254 900
|PLN
|Польський злотий
|10.469 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.