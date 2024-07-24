Курс валют НБУ на 24 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 23 липня, знизився на 11 коп. до 41.2316 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 44.7693 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 20 коп. до 53.2300 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 29 коп. до 46.2549 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.4694 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.231 600 EUR Євро 44.769 300 GBP Фунт стерлінгів 53,230 000 CHF Швейцарський франк 46.254 900 PLN Польський злотий 10.469 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.