Close button

Курс валют НБУ на 24 июля

Курс валют НБУ на 24 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 июля, снизился на 11 коп до 41.2316 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 44.7693 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 20 коп до 53.2300 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 29 коп до 46.2549 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.4694 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.231600 --0.1053
EUR Евро 44.769300 --0.2259
GBP Фунт стерлингов 53.230000 --0.1979
CHF Швейцарский франк 46.254900 --0.2852
PLN Польский злотый 10.469400 --0.0492

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics