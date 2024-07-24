Курс валют НБУ на 24 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 23 июля, снизился на 11 коп до 41.2316 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 44.7693 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 20 коп до 53.2300 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 29 коп до 46.2549 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.4694 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.231600
|EUR
|Евро
|44.769300
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.230000
|CHF
|Швейцарский франк
|46.254900
|PLN
|Польский злотый
|10.469400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.