Курс валют НБУ на 24 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 июля, снизился на 11 коп до 41.2316 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 44.7693 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 20 коп до 53.2300 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 29 коп до 46.2549 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.4694 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.231 600 EUR Евро 44.769 300 GBP Фунт стерлингов 53.230 000 CHF Швейцарский франк 46.254 900 PLN Польский злотый 10.469 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.