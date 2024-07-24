Міноборони Польщі: Без вирішення "Волинського питання не буде вступу України до ЄС

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не зможе погодитися на вступ України до ЄС доти, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині у роки Другої світової війни. Про це він сказав в ефірі Polsat News, повідомляє Європейська правда.

Косіняк-Камиш, який належить до Польської селянської партії, зазначив, що Польща у теперішній ситуації підтримує Україну, наскільки може, хоча у відносинах між країнами не все ідеально.

Він продовжив, що реальна політика "має поставити ультиматум" і вступ України до ЄС не буде можливим, якщо "питання Волині" залишиться невирішеним.

Міністр зазначив також, що для Польщі кінець війни позначить тільки перемога України, оскільки за будь-якого іншого результату збережеться пряма загроза війни для Польщі.

"Тут вирішується питання безпеки Польщі і питання Європи" , – зазначив він.

Зі схожими заявами під завершення роботи попередньої влади виступав тодішній заступник Павел Яблонський – він заявив, що без вирішення питань щодо ексгумації останків поляків на території України їй "годі мріяти про вступ до Європейського Союзу".