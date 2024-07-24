Минобороны Польши: Без решения "Волынского вопроса" не будет вступления Украины в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС до тех пор, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны. Об этом он сказал в эфире Polsat News, сообщает Европейская правда.

Косиняк-Камыш, который принадлежит к Польской крестьянской партии, отметил, что Польша в нынешней ситуации поддерживает Украину, насколько может, хотя в отношениях между странами не все идеально.

Он продолжил, что реальная политика "должна поставить ультиматум" и вступление Украины в ЕС не будет возможным, если "вопрос Волыни" останется нерешенным.

Министр отметил также, что для Польши конец войны обозначит только победа Украины, поскольку при любом другом исходе сохранится прямая угроза войны для Польши.

"Здесь решается вопрос безопасности Польши и вопрос Европы" , – отметил он.

С похожими заявлениями под завершение работы предыдущей власти выступал тогдашний замглавы МИД Павел Яблонский – он заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей "не cтоит и мечтать о вступлении в Европейский Союз".