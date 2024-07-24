У Румунії оголошували тривогу через атаку "Шахедів" на українські порти

У населених пунктах з румунського боку Дунаю в ніч на 24 липня оголошували повітряну тривогу у зв’язку з масованою атакою "Шахедами" на українські порти, повідомляє Європейська правда.

Приблизно о 2:20 ночі попередження RO-alert отримали мешканці жудця Тульча, що розшашований на протилежному березі Дунаю від українського Ізмаїла.

У сповіщенні служби з надзвичайних ситуацій попередили про можливість падіння уламків у зв’язку з атакою російських дронів по території України.

10 осіб телефонували за номером 112, злякавшись вибухів.

Тривогу скасували приблизно за півтори години, о 03:46.

Офіційних чи неофіційних повідомлень з Румунії про ймовірне падіння збитих "Шахедів" на території країни наразі немає.

Влада Ізмаїла повідомила, що внаслідок атаки постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини отримали поранення.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни були випадки падіння уламків дронів на території Румунії, після перших таких інцидентів для селищ над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу.