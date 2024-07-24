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У Румунії оголошували тривогу через атаку "Шахедів" на українські порти

У Румунії оголошували тривогу через атаку "Шахедів" на українські порти
Фото: Sorina

У населених пунктах з румунського боку Дунаю в ніч на 24 липня оголошували повітряну тривогу у зв’язку з масованою атакою "Шахедами" на українські порти, повідомляє Європейська правда.

Приблизно о 2:20 ночі попередження RO-alert отримали мешканці жудця Тульча, що розшашований на протилежному березі Дунаю від українського Ізмаїла. 

У сповіщенні служби з надзвичайних ситуацій попередили про можливість падіння уламків у зв’язку з атакою російських дронів по території України. 

10 осіб телефонували за номером 112, злякавшись вибухів. 

Тривогу скасували приблизно за півтори години, о 03:46.

Офіційних чи неофіційних повідомлень з Румунії про ймовірне падіння збитих "Шахедів" на території країни наразі немає. 

Влада Ізмаїла повідомила, що внаслідок атаки постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини отримали поранення.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни були випадки падіння уламків дронів на території Румунії, після перших таких інцидентів для селищ над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу. 

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