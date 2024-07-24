В Румынии объявляли тревогу из-за атаки "Шахедов" на украинские порты

В населенных пунктах с румынской стороны Дуная в ночь на 24 июля объявляли воздушную тревогу в связи с массированной атакой "Шахедами" на украинские порты, сообщает Европейская правда.

Примерно в 2:20 ночи предупреждение RO-alert получили жители жудца Тульча, который расположен на противоположном берегу Дуная от украинского Измаила.

В оповещении службы по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможности падения обломков в связи с атакой российских дронов по территории Украины.

10 человек звонили по номеру 112, испугавшись взрывов.

Тревогу отменили примерно через полтора часа, в 03:46.

Власти Измаила сообщили, что в результате атаки пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.

Напомним, за время полномасштабной войны были случаи падения обломков дронов на территории Румынии, после первых таких инцидентов для поселков над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу.