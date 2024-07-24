ППО збила 17 "Шахедів" та 8 розвідувальних безпілотників – Повітряні сили

У ніч на 24 липня російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами Shahed. Сили ППО збили 17 "Шахедів", а також 8 розвідувальних безпілотників.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється. Ракети запустили з Бєлгородської області РФ.

"Шахеди" окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська (РФ) та окупованого Криму.

Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська – рф. та окупованого Криму.

"Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині" , – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – “Zala”, 2 – “Supercam”, 2 – “Орлан-10”.