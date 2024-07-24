ПВО сбила 17 "Шахедов" и 8 разведывательных беспилотников - Воздушные силы

В ночь на 24 июля российские войска атаковали Украину ракетами и ударными дронами Shahed. Силы ПВО сбили 17 "Шахедов", а также 8 разведывательных беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается. Ракеты были запущены из Белгородской области РФ.

"Шахеды" оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска (РФ) и оккупированного Крыма.

Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска – РФ и оккупированного Крыма.

"Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника. Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил. В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Большинство - на Одесчине" , – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожены по меньшей мере 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 – “Zala”, 2 – “Supercam”, 2 – “Орлан-10”.