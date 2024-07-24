Сміттєва куля з КНДР впала на офіс президента Південної Кореї

Повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію президентського комплексу Південної Кореї, де находиться офіс президента. Всі об'єкти, запущені Пхеньяном, перевірили на хімічну небезпеку.﻿ Про це пише Yonhap, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Південнокорейська служба державної безпеки заявила, що виявила сміття, яке впало на території президентського комплексу під час спостереження за останньою партією повітряних куль, запущених КНДР раніше цього дня.

"Розслідування, проведене групою хімічного, біологічного та радіологічного реагування, показало, що об’єкти не становлять небезпеки або забруднення, тому їх було вилучено. Ми продовжуємо спостереження у співпраці з Об’єднаним комітетом начальників штабів" , - повідомили у Службі безпеки президента.

З травня КНДР відправила до Південної Кореї тисячі повітряних куль, наповнених сміттям, на знак протесту проти антипхеньянських пропагандистських листівок, які південнокорейські активісти розсилають через кордон.

Атаки КНДР сміттєвими кулями

Варто зазначити, що КНДР з травня систематично випускає на територію Південної Кореї т.зв. сміттєві кулі, які були наповнені гноєм чи побутовими відходами. В одній із таких нещодавно було виявлено паразитів.

Нагадаємо, 3 червня, Північна Корея оголосила про намір припинити відправляти повітряні кулі зі сміттям через кордон на південь до свого сусіда.

Водночас Пхеньян пообіцяв поновити таку практику у разі, якщо з Південної Кореї знову будуть надіслані з повітря листівки, що і сталось.

Варто зауважити, що на тлі постійних "сміттєвих" атак, Південна Корея після 6 років перерви відновила військові артилерійські навчання з бойовою стрільбою неподалік міжкорейської лінії розмежування.