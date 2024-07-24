Мусорный шар из КНДР упал на офис президента Южной Кореи
Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился на территорию президентского комплекса Южной Кореи, где находится офис президента. Все объекты, запущенные Пхеньяном, были проверены на химическую опасность. Об этом пишет Yonhap, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
Южнокорейская служба государственной безопасности заявила, что обнаружила упавший на территории президентского комплекса мусор во время наблюдения за последней партией воздушных шаров, запущенных КНДР ранее в этот день.
"Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объекты не представляют опасности или загрязнения, поэтому они были изъяты. Мы продолжаем наблюдение в сотрудничестве с Объединенным комитетом начальников штабов", - сообщили в Службе безопасности президента.
С мая КНДР отправила в Южную Корею тысячи воздушных шаров, наполненных мусором, в знак протеста против антипхеньянских пропагандистских открыток, которые южнокорейские активисты рассылают через границу.
Атаки КНДР мусорными пулями
Следует отметить, что КНДР с мая систематически выпускает на территорию Южной Кореи т.н. мусорные шары, наполненные навозом или бытовыми отходами. В одной из таких недавно были обнаружены паразиты.
Напомним, 3 июня Северная Корея объявила о намерении прекратить отправлять воздушные шары с мусором через границу на юг к своему соседу.
В то же время Пхеньян пообещал возобновить такую практику в случае, если из Южной Кореи снова будут отправлены с воздуха открытки, что и произошло.
Стоит заметить, что на фоне постоянных "мусорных" атак Южная Корея после 6 лет перерыва возобновила военные артиллерийские учения с боевой стрельбой недалеко от межкорейской линии разграничения.