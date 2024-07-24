Мусорный шар из КНДР упал на офис президента Южной Кореи

Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился на территорию президентского комплекса Южной Кореи, где находится офис президента. Все объекты, запущенные Пхеньяном, были проверены на химическую опасность.﻿ Об этом пишет Yonhap, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Южнокорейская служба государственной безопасности заявила, что обнаружила упавший на территории президентского комплекса мусор во время наблюдения за последней партией воздушных шаров, запущенных КНДР ранее в этот день.

"Расследование, проведенное группой химического, биологического и радиологического реагирования, показало, что объекты не представляют опасности или загрязнения, поэтому они были изъяты. Мы продолжаем наблюдение в сотрудничестве с Объединенным комитетом начальников штабов" , - сообщили в Службе безопасности президента.

С мая КНДР отправила в Южную Корею тысячи воздушных шаров, наполненных мусором, в знак протеста против антипхеньянских пропагандистских открыток, которые южнокорейские активисты рассылают через границу.

Атаки КНДР мусорными пулями

Следует отметить, что КНДР с мая систематически выпускает на территорию Южной Кореи т.н. мусорные шары, наполненные навозом или бытовыми отходами. В одной из таких недавно были обнаружены паразиты.

Напомним, 3 июня Северная Корея объявила о намерении прекратить отправлять воздушные шары с мусором через границу на юг к своему соседу.

В то же время Пхеньян пообещал возобновить такую практику в случае, если из Южной Кореи снова будут отправлены с воздуха открытки, что и произошло.

Стоит заметить, что на фоне постоянных "мусорных" атак Южная Корея после 6 лет перерыва возобновила военные артиллерийские учения с боевой стрельбой недалеко от межкорейской линии разграничения.