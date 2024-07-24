Мінфін США вимагає від фінустанов повідомити про російські активи

Міністерство фінансів США зобов'язало установи, що володіють російськими державними активами, повідомити про них в рамках впровадження Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців ("Закон про РЕПО для українців"), повідомляє Голос Америки.

Як повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті 23-го липня, Управління контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC) випустило нові вимоги до фінансової звітності, згідно з якими, "усі фінансові установи, в яких знаходяться російські суверенні активи, і які знають або повинні знати про такі активи, повинні повідомити про такі активи OFAC не пізніше 2 серпня 2024 року".

"Конгрес зробив важливий крок, ухваливши Закон про РЕПО для українців, щоб розблокувати вартість знерухомлених російських суверенних активів для підтримки подальшої стійкості та відновлення України" , — сказав виконувач обов’язків генерального радника казначейства Аддар Леві.

Закон, ухвалений Конгресом у квітні 2024 року, вимагає, щоб усі заморожені російські суверенні активи залишалися замороженими доти, доки війна Росії проти України не припиняться, і Росія не виплатить Україні повну компенсацію або не візьме участь у міжнародному механізмі, який це зробить.

Леві додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з іноземними партнерами, включаючи G7, для надання підтримки Україні.

Як повідомлялося, перший транш доходів від заморожених російських активів обсягом 1,4 мільярда євро буде спрямовано на оборону Україні вже на початку серпня.

Мінфін США вимагає від фінансових установ повідомити про російські активи

Загалом західні партнери України заморозили приблизно 300 мільярдів доларів російських активів. Україна може отримати допомоги на близько 3 мільярди євро на рік коштом відсотків від цих активів. ЄС очікує, що загальний прибуток від них становитиме 15-20 мільярдів євро до 2027 року.