Минфин США требует от финучреждений сообщить о российских активах

Министерство финансов США обязало учреждения, владеющие российскими государственными активами, сообщить о них в рамках внедрения Закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев ("Закон о РЕПО для украинцев"), сообщает Голос Америки.

Как сообщило Министерство финансов на своем сайте 23-го июля, Управление контроля за иностранными активами минфина США (OFAC) выпустило новые требования к финансовой отчетности, согласно которым "все финансовые учреждения, в которых находятся российские суверенные активы, и которые знают или должны знать о таких активах должны сообщить о таких активах OFAC не позднее 2 августа 2024 года".

"Конгресс сделал важный шаг, приняв Закон о РЕПО для украинцев, чтобы разблокировать стоимость обездвиженных российских суверенных активов для поддержания дальнейшей устойчивости и восстановления Украины" , — сказал исполняющий обязанности генерального советника казначейства Аддар Леви.

Закон, принятый Конгрессом в апреле 2024 года, требует, чтобы все замороженные российские суверенные активы оставались замороженными до тех пор, пока война России против Украины не прекратится, и Россия не выплатит Украине полную компенсацию или не примет участие в международном механизме, который это сделает.

Леви добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с иностранными партнерами, включая G7, по оказанию поддержки Украине.

Как сообщалось, первый транш доходов от замороженных российских активов в объеме 1,4 миллиарда евро будет направлен на оборону Украины уже в начале августа.

Минфин США требует от финансовых учреждений сообщить о российских активах

В общей сложности западные партнеры Украины заморозили примерно 300 миллиардов долларов российских активов. Украина может получить пособия на около 3 миллиардов евро в год на средства процентов от этих активов. ЕС ожидает, что общая прибыль от них составит 15-20 миллиардов евро к 2027 году.