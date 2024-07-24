Лідери демократів у Конгресі підтримали Гарріс як кандидатку в президенти США

Лідери Демократичної партії у Палаті представників та Сенаті США Хакім Джеффріс та Чак Шумер у вівторок, 23 липня, публічно підтримали Камалу Гарріс в якості кандидатки у президенти США від їхньої партії.﻿ Про це пише NBC News, повідомляє Укрінформ.

"Конгресмен Хакім Джеффріс та сенатор Чак Шумер, провідні демократи у Конгресі, підтримали Камалу Харріс на посаді президента у вівторок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на спільній з Шумером пресконференції Джеффріс заявив, що віцепрезидентка США "готова, хоче та може вести нас у майбутнє".

"Коли я розмовляв з нею у неділю, вона сказала, що хоче отримати можливість виграти номінацію самостійно та зробити це знизу вгору, а не зверху вниз. Ми з Хакімом глибоко поважали це. Тепер, коли процес пішов знизу вгору, ми зібралися тут сьогодні, щоб підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс", – заявив своєю чергою лідер демократів у Сенаті.

"Ми переповнені хвилюванням, ентузіазмом, єдністю", - сказав Шумер журналістам.

Хоча багато демократів, включаючи президента США Джо Байдена, швидко оголосили про свою підтримку Гарріс, Шумер, лідер більшості в Сенаті, та Джеффріс, лідер меншості у Палаті представників, заявили, що хочуть зустрітися з нею спочатку. Ця зустріч ще не відбулася, але і Джеффріс, і Шумер розмовляли з Гарріс по телефону.