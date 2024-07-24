Лидеры демократов в Конгрессе поддержали Харрис в качестве кандидата в президенты США

Лидеры Демократической партии в Палате представителей и Сенате США Хаким Джефрис и Чак Шумер во вторник, 23 июля, публично поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США от их партии. Об этом пишет NBC News, сообщает Укринформ.

"Конгрессмен Хаким Джеффрис и сенатор Чак Шумер, ведущие демократы в Конгрессе, поддержали Камалу Харрис на посту президента во вторник" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, на совместной с Шумером пресс-конференции Джеффрис заявил, что вице-президент США "готова, хочет и может вести нас в будущее".

"Когда я разговаривал с ней в воскресенье, она сказала, что хочет получить возможность выиграть номинацию самостоятельно и сделать это снизу вверх, а не сверху вниз. Мы с Хакимом глубоко уважали это. Теперь, когда процесс пошел снизу вверх, мы собрались здесь сегодня, чтобы поддержать вице-президента Камала Харрис" , – заявил в свою очередь лидер демократов в Сенате.

"Мы переполнены волнением, энтузиазмом, единством" , – сказал Шумер журналистам.

Хотя многие демократы, включая президента США Джо Байдена, быстро объявили о своей поддержке Гаррис, Шумер, лидер большинства в Сенате, и Джеффрис, лидер меньшинства в Палате представителей, заявили, что хотят встретиться с ней сначала. Эта встреча еще не состоялась, но и Джеффрис, и Шумер разговаривали с Харрис по телефону.