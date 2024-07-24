Сирський: РФ планує збільшити чисельність військ в Україні майже до 700 тисяч

Росія має намір до кінця року збільшити чисельність військ в Україні до 690 тисяч. Окупанти також мають перевагу у техніці та засобах. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначає головкома, через два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення росіяни все ще мають більші ресурси. За словами Сирського, Росія на початку вторгнення мала 100 тисяч солдатів. Ця кількість зросла до 520 тисяч, а до кінця року РФ хоче збільшити чисельність військ до 690 тисяч.

"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь" , - сказав головком.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни кількість російських танків зросла вдвічі - з 1700 одиниць до 3500. Кількість артилерійських систем збільшилася втричі, а бронетранспортерів - з 4500 до 8900 одиниць.

"Противник має значну перевагу в силах і засобах" , - наголосив Сирський.

The Guardian додає, що саме перевага людей та техніки Росії пояснює події на фронті.