Сырский: РФ планирует увеличить численность войск в Украине почти до 700 тысяч

Россия намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. У оккупантов преимущество в технике и средствах. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечает главкома, через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения у россиян все еще есть большие ресурсы. По словам Сырского, у России в начале вторжения было 100 тысяч солдат. Это количество возросло до 520 тысяч, а к концу года РФ хочет увеличить численность войск до 690 тысяч.

"Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу" , - сказал главком.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны количество российских танков возросло вдвое - с 1700 единиц до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось втрое, а бронетранспортеров - с 4500 до 8900 единиц.

"Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах" , - подчеркнул Сырский.

The Guardian добавляет, что преимущество людей и техники России объясняет события на фронте.