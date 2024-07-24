З ремонту вивели ще один атомний блок: електроінергії побільшає
Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електроенергію в системі, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
За даними Міністерства енергетики, це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії
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