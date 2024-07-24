Из ремонта вывели еще один атомный блок: электроинергии станет больше

Энергетики вывели из ремонта еще один энергоблок АЭС, что увеличит имеющуюся электроэнергию в системе, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков" , - говорится в сообщении.

По данным Министерства энергетики, это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит существующий дефицит электроэнергии

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