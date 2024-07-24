КНДР передала РФ понад 5 мільйонів боєприпасів – Міноборони Південної Кореї

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Шик заявив, що КНДР передала Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів та десятки балістичних ракет малої дальності для використання у розв’язаній Москвою війні проти України, повідомляє Укрінформ.

Про це глава південнокорейського оборонного відомства сказав в інтерв’ю японській газеті Yomiuri Shimbun.

Шин розповів, що за даними південнокорейської сторони, серед вантажів, доставлених до Росії з Північної Кореї, станом на 15 липня, знаходилися контейнери, які можуть вмістити близько 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності. Йдеться, вочевидь, за весь період від початку активізації зв’язків між Москвою і Пхеньяном у вересні минулого року.

Глава оборонного відомства також підтвердив позицію Сеула про те, його рішення про постачання південнокорейської зброї в Україну залежатиме від рівня та деталей військової співпраці Москви і Пхеньяна, зокрема, передачі зброї та військових технологій між Росією і КНДР.

Раніше повідомлялося, наприкінці травня американська військова розвідка (DIA) офіційно підтвердила передачу Росії Північною Кореєю щонайменше 3 мільйонів снарядів, десятків балістичних ракет, використані уламки яких були знайдені на значній території України.